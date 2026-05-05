В ОСФР по РТ рассказали, как изменилась сумма родового сертификата с 2007 года

С начала 2026 года Отделение Социального фонда России по Республике Татарстан направило в медицинские учреждения республики 74,7 млн рублей на оплату услуг по родовым сертификатам. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В 2025 году Отделением СФР по Республике Татарстан было направлено 323,4 млн рублей на родовые сертификаты. Размер родового сертификата был установлен на уровне 11 тыс. рублей в 2007 году и с тех пор был увеличен до 12 тыс. рублей», – рассказали в пресс-службе.

В этом году финансовая поддержка предоставлена более чем 6 тысячам женщин. Это позволило обеспечить качественное медицинское сопровождение женщин во время беременности и родов, а также профилактическое наблюдение за детьми в первый год жизни.

Электронный родовой сертификат формируется при первом визите в женскую консультацию, родильный дом или детскую поликлинику. При этом будущей маме нужно предоставить паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Медорганизация создает сертификат в течение одного рабочего дня после постановки на учет, вся информация становится доступна на портале госуслуг.

«Если женщина наблюдается по полису обязательного медицинского страхования, средства родового сертификата поступают напрямую в медорганизации. Это гарантирует их целевое использование и позволяет врачам сосредоточиться на главном – качественном наблюдении за будущими мамами и новорожденными», – сообщил управляющий Отделением СФР по Республике Татарстан Эдуард Вафин.

Он добавил, что если будущая мама наблюдается на платной основе, то родовый сертификат не формируется.

«Государством оплачиваются только услуги, оказанные медицинскими организациями в рамках обязательного медицинского страхования», – отметил Вафин.