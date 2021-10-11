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Ру Тат
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11 октября 2021  13:03
Егор Никитин

В осенний призыв ряды Президентского полка ФСО России пополнят 10 татарстанцев

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По итогам осенней призывной кампании 2021 года десять татарстанцев отправятся служить в Президентский полк Федеральной службы охраны (ФСО) России. Из них восемь человек — уроженцы Казани. Такие данные на деловом понедельнике в мэрии столицы Татарстана привел военный комиссар Приволжского и Вахитовского районов Казани Михаил Венедиктов.

«Из Татарстана в Президентский полк ФСО России будет направлено десять граждан. В том числе восемь человек из Казани: пять граждан из комиссариата Приволжского и Вахитовского районов, два человека из военного комиссариата Кировского и Московского районов, один человек из комиссариата Советского района города», — отметил Венедиктов.

Он добавил, что еще семеро казанцев пополнят ряды научных рот. Все процедуры осеннего призыва будут проходить с учетом необходимости противодействовать распространению коронавируса, заметил комиссар.

«Призыв граждан будет осуществляться в условиях недопущения распространения коронавирусной инфекции в войсках. Организована работа медицинских постов, установлен барьерный контроль с проведением бесконтактной термометрии и обработкой рук кожным антисептиком. Граждане с температурой выше 37 градусов в военные комиссариаты и призывные сборные пункты не допускаются», — подчеркнул Михаил Венедиктов. 

#президентский полк #осенний призыв на военную службу
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