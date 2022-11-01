В осенние каникулы в лагерях Татарстана отдохнут более 18 тысяч детей

Во время осенних каникул в 342 оздоровительных организациях Татарстана отдохнут более 18 детей. Большая часть из них проведет время в пришкольных лагерях с дневным пребыванием, также ребята поедут в лагеря предприятий и организаций, муниципальные и республиканские лагеря, сообщила пресс-служба Минмолодежи РТ.

«Отдельное внимание уделено детям из мобилизованных семей. На сегодняшний день в лагерях отдыхает 63 ребенка. Все муниципалитеты держат вопрос на контроле, индивидуально отрабатывают с семьями», – сообщил первый замминистра по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

По его словам, традиционно, внимание будет уделено обеспечению комплексной безопасности детей: вопросам организации питания, охраны, санитарным нормам. Он подчеркнул разнообразную образовательную и культурную программу, а также отметил, что будут проводиться мероприятия, приуроченные ко Дню народного единства и Конституции Республики Татарстан.

«Мы понимаем, что в период пребывания ребенка в смене, в процессе общения между детьми, вожатыми, участия в программе лагеря у детей закладываются важные ценностные отношения, развиваются коммуникативные навыки, происходит процесс развития и воспитания личности, поэтому проводим постоянный анализ по содержательной работе лагерей», – сообщил Садыков.

Для каждой организации были выставлены определенные требования для формирования программы отдыха. Помимо согласованного пункта о воспитательной работе, учреждения должны быть обеспечены квалифицированными кадрами, организовать актуальные информационные стенды и иметь аккаунты в соцсетях.

Напомним, в летний каникулярный период оздоровительной кампании 2022 года различными формами отдыха было охвачено – 154 тыс. 398 детей.