В осенние каникулы в лагерях Татарстана отдохнули 19 тысяч детей и подростков

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В осенние каникулы в лагерях отдохнули почти 19 тыс. детей и подростков из Татарстана, из них свыше 6 тыс. – в загородных учреждениях и порядка 13 тыс. – в лагерях дневного пребывания. Среди них более 700 детей, чьи родители мобилизованы, сообщила пресс-служба Минмолодежи РТ.

«Совместно с коллегами из Минобра РТ нам удалось охватить разными формами отдыха около 19 тыс. детей в 380 организациях детского отдыха. Традиционно осенью особую роль сыграли пришкольные лагеря, где отдохнули порядка 13 тыс. детей. Вместе со специалистами Республиканского центра "Лето" провели ряд выездных проверок в учреждения отдыха. Серьезных нарушений выявлено не было, а остальные были устранены на месте», – пояснил замминистра по делам молодежи РТ Денис Лулаков.

В период осенних каникул прошли мероприятия, посвященные Дню народного единства и Дню Конституции РТ в 38 детских оздоровительных лагерях с охватом порядка 4 тыс. детей. Проведены торжественные линейки, квесты, конкурсы и другие активности.