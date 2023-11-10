Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В осенние каникулы в лагерях Татарстана отдохнули 19 тысяч детей и подростков
В осенние каникулы в лагерях отдохнули почти 19 тыс. детей и подростков из Татарстана, из них свыше 6 тыс. – в загородных учреждениях и порядка 13 тыс. – в лагерях дневного пребывания. Среди них более 700 детей, чьи родители мобилизованы, сообщила пресс-служба Минмолодежи РТ.
«Совместно с коллегами из Минобра РТ нам удалось охватить разными формами отдыха около 19 тыс. детей в 380 организациях детского отдыха. Традиционно осенью особую роль сыграли пришкольные лагеря, где отдохнули порядка 13 тыс. детей. Вместе со специалистами Республиканского центра "Лето" провели ряд выездных проверок в учреждения отдыха. Серьезных нарушений выявлено не было, а остальные были устранены на месте», – пояснил замминистра по делам молодежи РТ Денис Лулаков.
В период осенних каникул прошли мероприятия, посвященные Дню народного единства и Дню Конституции РТ в 38 детских оздоровительных лагерях с охватом порядка 4 тыс. детей. Проведены торжественные линейки, квесты, конкурсы и другие активности.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»