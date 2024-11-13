В осенние каникулы в лагерях Татарстана отдохнули 19 тысяч детей

В осенние каникулы в лагерях отдохнули более 19 тыс. детей и подростков из Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

«Традиционно совместно с коллегами из Минобра РТ разными формами отдыха охватили более 19 тыс. детей во время осенних каникул, в том числе более 11 тыс. детей в пришкольных лагерях. Подростки отдохнули в 358 организациях отдыха в Татарстане и в лагере “Сэлэт Ак Барс” в Крыму. Для нас важно организовать качественный и безопасный отдых для всех категорий детей. Так, в осенние каникулы в лагерях отдохнули более 700 детей, чьи родители мобилизованы, более 530 детей, которые оказались в трудной жизненной ситуации и 109 детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Кроме комфортных условий проживания, особое внимание уделялось содержанию и наполнению смены. Так, программы смен включали разные направления: спортивное, творческое, образовательное, военно-патриотическое и другие», - отметил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

Спикер добавил, что оздоровительная кампания была под тщательным контролем межведомственной комиссии по организации отдыха детей и молодежи в РТ, которую возглавляет Лейла Фазлеева и коллег из МЧС, Роспотребнадзора. В том числе, специалисты Республиканского центра «Лето» выезжали с проверками в учреждения отдыха. Серьезных нарушений выявлено не было, а остальные были устранены на месте.

Отмечается, что в период осенних каникул также прошли мероприятия, посвященные Дню народного единства и Дню Конституции РТ, проведены торжественные линейки, квесты, конкурсы и другие активности.

фото: Минмолодежи РТ