В осенние каникулы в лагерях РТ отдохнули почти 300 детей из семей мобилизованных

Во время осенних каникул в оздоровительных организациях Татарстана отдохнули более 17 тысяч детей и подростков. Осенняя кампания была организована в 24 муниципальных образованиях республики, сообщила пресс-служба Минмолодежи РТ.

«Отдых был организован в том числе и для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, – 533 ребенка, а также для детей из семей мобилизованных – 294 человека. Сегодня в 8 оздоровительных организациях продолжают отдыхать более 1 тысячи детей», – отметил министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

Министр напомнил, что детский отдых в лагерях Татарстана проводится в формате профильных смен.

Для детей была организована насыщенная программа – спортивные и развивающие занятия, квест-игры, творческие мастерские, интерактивно-развлекательные мастер-классы и другие. Кроме того, подростки принимали активное участие в мероприятиях, которые были предложены в рамках Дней единых действий, посвященных праздничным датам – Дню народного единства, Дню Конституции Республики Татарстан.

Напомним, в рамках оздоровительной кампании 2022 году различными формами отдыха на сегодняшний день охвачено более 195 тысяч детей.