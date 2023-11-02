В осенние каникулы для детей бойцов спецоперации организовали мультпоказ

В дни осенних каникул администрация Центрального района Набережных Челнов организовала поход в кинотеатр для детей военнослужащих из Автограда.

На кинопоказ пришли 30 девчонок и мальчишек. Кто-то с мамами, кто-то — самостоятельно, а некоторые в сопровождении своих отцов-бойцов, которые сейчас находятся на побывке. Всего в Центральном районе сейчас три таких военнослужащих, уточнили «Татар-информу» в администрации района.

Ребятам показали новую захватывающую сказку «По щучьему велению». Это яркий и позитивный фильм, в котором есть и дружба, и любовь, и добро, побеждающее зло.

Фильм ребятам очень понравился своим добрым сюжетом и счастливым финалом.

«Мы уделяем особое внимание вопросам организации культурного досуга семей наших военнослужащих. Сегодня наша главная задача — подарить детям наших воинов хорошее настроение. Хочется, чтобы ребята весело и интересно провели время на каникулах», — отметил глава Центрального района Эдуард Фаттахов.

Администрации Набережных Челнов и Центрального района города и в дальнейшем будут оказывать всестороннюю помощь и поддержку семьям военнослужащих.

Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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