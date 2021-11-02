В осенние каникулы более 14 тыс. детей посетят лагеря Татарстана

В период осенних каникул более 14 тыс. детей отдохнут в почти 300 лагерях Татарстана, сообщила пресс-служба Минмолодежи РТ.

«Со всей ответственностью подошли к подготовке осенней кампании: подготовлена образовательная и досуговая программа, подобраны сотрудники с высокими компетенциями по всем направлениям. Для нас важно, чтобы ребенок смог получить качественный отдых, но в то же время провести время с максимальной пользой для здоровья и саморазвития. Отмечу, что все лагеря в обязательном порядке будут работать с учетом мер, направленных на предупреждение распространения коронавируса», — отметил первый замминистра по делам молодежи республики Ринат Садыков.

Отдых будет организован в двух форматах: смена в загородных оздоровительных учреждениях и лагерях дневного пребывания. Загородный отдых запланирован в 45 учреждениях с охватом более 5 тысяч человек, более 8 тысяч детей отдохнут в 250 лагерях дневного пребывания.

Самыми популярными направлениями смен стали физкультурно-спортивное, творческое и it-смены.

К работе в лагерях будут допускать только тех, кто прошел вакцинацию и по результатам анализа на наличие антител к Covid-19, будет организована ежедневная двукратная термометрия детей и персонала и запрещен выезд детей в течение смены, массовые мероприятия, в том числе родительские дни. Сотрудники пищеблока, медицинский и технический персонал будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.