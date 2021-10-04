В Орске задержали предполагаемого убийцу трех студенток под Оренбургом

Предполагаемого убийцу трех студенток под Оренбургом задержали сотрудники полиции в Орске. 29-летний мужчина угнал автомобиль, на котором попытался скрыться от правоохранителей. Видео погони опубликовало МВД России.

В какой-то момент молодой человек бросил автомобиль и скрылся на территории детского сада. Однако полицейские нашли мужчину и задержали его. Сейчас его доставили в отдел полиции, откуда вскоре его передадут в следственные органы, как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.