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В Орске Оренбургской области прорвало дамбу
В Орске Оренбургской области произошел прорыв дамбы, сообщает ТАСС.
Проводится эвакуация жителей города из домов, оказавшихся в зоне затопления..
По данным агентства, в эту зону могут попасть до 4 тысяч частных домов, в которых могут проживать до 10 тысяч человек.
На данный момент подтоплено 333 домовладения и 750 участков.
Для эвакуации с территории старого Орска подготовили шесть пунктов временного размещения, развернутые в школах.
В данный момент спасатели совместно с муниципальными службами ведут работы по укреплению дамбы.
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