В Орске Оренбургской области прорвало дамбу

В Орске Оренбургской области произошел прорыв дамбы, сообщает ТАСС.

Проводится эвакуация жителей города из домов, оказавшихся в зоне затопления..

По данным агентства, в эту зону могут попасть до 4 тысяч частных домов, в которых могут проживать до 10 тысяч человек.

На данный момент подтоплено 333 домовладения и 750 участков.

Для эвакуации с территории старого Орска подготовили шесть пунктов временного размещения, развернутые в школах.

В данный момент спасатели совместно с муниципальными службами ведут работы по укреплению дамбы.