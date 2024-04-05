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Происшествия 5 апреля 2024 21:21

В Орске Оренбургской области прорвало дамбу

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В Орске Оренбургской области произошел прорыв дамбы, сообщает ТАСС.

Проводится эвакуация жителей города из домов, оказавшихся в зоне затопления..

По данным агентства, в эту зону могут попасть до 4 тысяч частных домов, в которых могут проживать до 10 тысяч человек.

На данный момент подтоплено 333 домовладения и 750 участков.

Для эвакуации с территории старого Орска подготовили шесть пунктов временного размещения, развернутые в школах.

В данный момент спасатели совместно с муниципальными службами ведут работы по укреплению дамбы.

#дамба #Оренбургская область
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