В Орловском краеведческом музее открылась выставка «С места событий»

Фотовыставка «С места событий» открылась в Орловском краеведческом музее. На ней представлены работы пяти известных фотокорреспондентов, которые много лет работают в журналистике и освещают события в условиях жёстких дедлайнов и постоянно меняющейся информационной повестки, сообщает NEWS.ru.

Одним из авторов выставки стал Алексей Белкин из NEWS.ru. Он работает фотокорреспондентом более 15 лет и неоднократно становился победителем профессиональных конкурсов.

Белкин входит в Союз фотохудожников Москвы, является автором персональной выставки в галерее современного искусства «БИЗОН» в Казани, а также выступал председателем и членом жюри федеральных фотоконкурсов. Он продолжает работать в разных жанрах и занимается популяризацией фотографии.

В октябре 2025 года Белкин участвовал в создании фотовыставки «Парни из стали» в технопарке «Сколково». За этот проект он занял третье место на XXV Всероссийском конкурсе репортажной фотографии имени Александра Ефремова. Журналиста также отметили в новой номинации «Война в объективе».

Еще один участник выставки — Антон Великжанин из ИД «Коммерсантъ». Ранее он работал на телеканале «Москва 24», где освещал крупные мероприятия.

Свои работы на выставке представил и Евгений Биятов. В 2012 году он начал работать внештатным фотографом, а уже в 2013-м присоединился к команде РИА Новости. С 2014 года Биятов работает специальным корреспондентом МИА «Россия сегодня». Среди наиболее заметных проектов фотографа — освещение Олимпиады-2014.

МИЦ «Известия» на выставке представляют два фотокорреспондента — Павел Волков и Эдуард Корниенко. Волков является лауреатом премии «Золотое перо России», а также преподает на журфаке МГУ и в МГИК.

Эдуард Корниенко работал как в российских, так и в международных СМИ. За свою профессиональную деятельность он неоднократно становился призером фотоконкурсов.