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Руc Тат
Происшествия 15 сентября 2023 17:12

В Орловской области средствами РЭБ сбит украинский беспилотник

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В Орловской области был сбит украинский беспилотник. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Клычков.

По его словам, БПЛА был сбит средствами радиоэлектронной борьбы на территории Ливенского района.

Беспилотный летательный аппарат упал рядом с селом Свободная Дубрава. Никто не пострадал, повреждений не последовало.

Губернатор подчеркнул, что место происшествия оцеплено, необходимые мероприятия проводят правоохранительные органы, ситуация находится под контролем.

#спецоперация на Украине
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