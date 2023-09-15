В Орловской области средствами РЭБ сбит украинский беспилотник

В Орловской области был сбит украинский беспилотник. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Клычков.

По его словам, БПЛА был сбит средствами радиоэлектронной борьбы на территории Ливенского района.

Беспилотный летательный аппарат упал рядом с селом Свободная Дубрава. Никто не пострадал, повреждений не последовало.

Губернатор подчеркнул, что место происшествия оцеплено, необходимые мероприятия проводят правоохранительные органы, ситуация находится под контролем.