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СВО 24 января 2024 08:07

В Орловской области сбили четыре беспилотника

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Сегодня утром дежурные средства ПВО пресекли попытку Киева совершить теракт на территории РФ, сообщает Минобороны.

На территории Орловской области были сбиты четыре беспилотника самолетного типа.

#спецоперация на Украине
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