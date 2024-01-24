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В Орловской области сбили четыре беспилотника
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Сегодня утром дежурные средства ПВО пресекли попытку Киева совершить теракт на территории РФ, сообщает Минобороны.
На территории Орловской области были сбиты четыре беспилотника самолетного типа.
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