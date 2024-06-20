В Орловской области сбили беспилотник реактивного типа

Над территорией Покровского района Орловской области в ночное время была зафиксирована воздушная цель - беспилотный летательный аппарат реактивного типа, сообщил губернатор Клычков.

Средствами радиоэлектронной борьбы российских войск данный БПЛА был успешно сбит.

По предварительным данным, в результате инцидента не допущено никаких разрушений, а также не пострадали мирные граждане. На месте происшествия работают оперативные службы и сотрудники правоохранительных органов.

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