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В Орловской области сбили беспилотник реактивного типа
Над территорией Покровского района Орловской области в ночное время была зафиксирована воздушная цель - беспилотный летательный аппарат реактивного типа, сообщил губернатор Клычков.
Средствами радиоэлектронной борьбы российских войск данный БПЛА был успешно сбит.
По предварительным данным, в результате инцидента не допущено никаких разрушений, а также не пострадали мирные граждане. На месте происшествия работают оперативные службы и сотрудники правоохранительных органов.
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