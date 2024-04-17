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СВО 17 апреля 2024 08:39

В Орловской области ПВО был сбит украинский беспилотник

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Минувшей ночью в Орловской области силы противовоздушной обороны ликвидировали украинский БПЛА, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Андрей Клычков.

Он подчеркнул, что пострадавших и повреждений объектов нет.

На месте происшествия работают оперативные службы, ситуация находится под полным контролем.

#беспилотник
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