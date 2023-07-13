В Орловской области ФСБ задержала активиста ЛГБТ за перевод средств для ВСУ

Сотрудники ФСБ задержали по подозрению в госизмене активиста ЛГБТ, ранее сменившего пол, сообщает ТАСС.

По данным агентства, активист ЛГБТ-движения, ранее изменивший половую принадлежность с женщины на мужчину, а также волонтер медиа-проекта, признанного в РФ иностранным агентом и администратор антироссийского ресурса осуществлял безналичные переводы на счета украинской организации, чтобы профинансировать ВСУ.

Против задержанного возбудили уголовное дело о государственной измене. Оно предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы или до пожизненного заключения.

В настоящее время продолжаются оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.