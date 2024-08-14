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В Орловской и Ростовской областях ПВО сбили украинские беспилотники
Системы противовоздушной обороны успешно отразили атаки беспилотных летательных аппаратов в двух российских регионах. По сообщениям местных властей, в Орловской области были перехвачены и уничтожены два беспилотника противника. Губернатор заверил, что инцидент обошелся без жертв и разрушений. На месте падения обломков работают специальные службы.
Аналогичный случай произошел ранним утром на западе Ростовской области. Там силами ПВО был сбит один вражеский дрон. Предварительная информация также указывает на отсутствие пострадавших и материального ущерба в результате падения обломков летательного аппарата.
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