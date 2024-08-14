В Орловской и Ростовской областях ПВО сбили украинские беспилотники

Системы противовоздушной обороны успешно отразили атаки беспилотных летательных аппаратов в двух российских регионах. По сообщениям местных властей, в Орловской области были перехвачены и уничтожены два беспилотника противника. Губернатор заверил, что инцидент обошелся без жертв и разрушений. На месте падения обломков работают специальные службы.

Аналогичный случай произошел ранним утром на западе Ростовской области. Там силами ПВО был сбит один вражеский дрон. Предварительная информация также указывает на отсутствие пострадавших и материального ущерба в результате падения обломков летательного аппарата.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru. Заключить контракт с Министерством обороны РФ можно в любом городе или районе республики. Для этого необходимо оставить заявку по телефонам: 8 (800) 222-59-00 (для жителей Татарстана и других регионов РФ), 117 (для жителей РТ), прийти в военкомат или пункт отбора.