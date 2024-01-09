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СВО 9 января 2024 15:04

В Орле два БПЛА упали на объект топливно-энергетического комплекса

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В Орле упали два беспилотных летательных аппарата, сообщил губернатор области.

БПЛА упали на объект топливно-энергетического комплекса, произошло возгорание, которое было оперативно локализовано.

В социальных сетях сообщают, что в результате пострадали два человека.

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