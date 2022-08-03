В Органный зал Челнов доставят мобильный цифровой инструмент

Органный зал Набережных Челнов пополнится новым мобильным цифровым инструментом — органом. Насладиться музыкой челнинцы смогут благодаря гранту Президентского фонда культурных инициатив в 3,6 млн рублей. Об этом пишут «Челнинские известия».

По словам директора культурного учреждения Лидии Решетняк, это стало замечательным подарком для Органного зала. «Любой зал, даже без акустики, с помощью этого электронного инструмента можно превращать в органный. Современные технологии позволяют добиться великолепного естественного звучания», — рассказала она.

В перспективе Камерный оркестр Игоря Лермана может ездить с инструментом на гастроли и представлять слушателям полноценную программу из классических произведений. Орган может звучать в различных ипостасях — соло и в ансамбле с другими инструментами и оркестром. Его преимущество — в транспортировке, для этих целей применяется специальный автомобильный трейлер.

Цифровой инструмент имеют далеко не все творческие коллективы. На международном фестивале «Летние вечера в Елабуге» на таком органе выступил известный музыкант Владислав Муртазин из Уфы. Он уже давно активно пропагандирует проект «Мобильный органный зал», пояснила Лидия Решетняк.