В Органном зале Набережных Челнов поселилась пара волнистых попугаев

В Органном зале Набережных Челнов поселилась веселая семейка волнистых попугаев. Сейчас о птичьей паре заботятся сотрудники зала, пишут «Челнинские известия».

Вольер с пернатыми поставили в кабинете специалиста по кадрам Татьяны Баклушиной, которая и нашла одного птенчика на улице. Как рассказала сотрудница, у нее дома уже живут собаки и кошки, поэтому забрать попугая она не смогла и принесла его в офис. Коллеги, посовещавшись, решили назвать нового питомца Шурочкой. Позднее приобрели еще одного попугайчика, которого назвали Кешой.

Как отмечает Баклушина, щебетание попугаев на все лады стало для сотрудников Органного зала «особенной музыкой». Недавно вокал птичек заворожённо слушал скрипач Камерного оркестра Павел Савочкин.

Сотрудники даже подумывают над тем, чтобы поместить попугаев в холле накануне новогодних праздников, чтобы птички своим пением радовали не только сотрудников, но и зрителей.

видео: газета «Челнинские известия»