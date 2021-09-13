В Органном зале Челнов выступит Национальный симфонический оркестр Башкортостана

18 сентября в Органном зале Набережных Челнов сольный концерт представит Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан. Об этом сообщает пресс-служба Органного зала Автограда.

В программе концерта прозвучит Симфония № 5 до-диез минор немецкого композитора Густава Малера. Данное произведение стало одним из самых исполняемых и любимых публикой произведений композитора.

Позднеромантическая музыка Малера связала две эпохи — венский классицизм XVIII века и модернизм начала XX века. Созданию Пятой симфонии сопутствовали два личных события в жизни Густава Малера — драматическое и счастливое. Вероятно, поэтому симфония полна острых контрастов, а знаменитое Адажиетто является одним из самых красивых объяснений в любви, существующих в музыке. Эта часть симфонии с томительно-прекрасной мелодией стала популярна благодаря выходу на экраны фильма Лукино Висконти «Смерть в Венеции».

Премьера симфонии состоялась в Кельне, 18 октября 1904 года под управлением автора, однако композитор не был доволен новым сочинением и постоянно возвращался к этой работе, а в 1911-м, незадолго до смерти, полностью переоркестровал симфонию.

Национальный симфонический оркестр Башкортостана уже 30 лет успешно ведет концертную деятельность. В апреле текущего года в рамках гастролей по Республикам Татарстан и Удмуртии оркестр успешно выступил в Органном зале Набережных Челнов и Большом концертном зале имени Сайдашева в Казани, представив шедевры композиторов разных эпох.

Дирижером выступает главный дирижер Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан и дирижер Государственной академической симфонической капеллы России, заслуженный артист Республики Башкортостан Дмитрий Крюков (Москва).

Национальный симфонический оркестр Башкортостана — один из ведущих творческих коллективов республики. Ее руководителем с 2018 года является кларнетист — солист программ Московской филармонии, лауреат международных конкурсов, заслуженный артист Башкортостана Артур Назиуллин, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».