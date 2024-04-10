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В Оренбургскую область из Альметьевска доставили 12 тонн гуманитарной помощи
Пострадавшим от весеннего паводка жителям Оренбургской области из Альметьевска доставили 12 тонн гуманитарной помощи. В течение нескольких дней горожане приносили вещи первой необходимости: теплую одежду, обувь, постельное белье, одеяла и подушки, продукты питания.
Помимо этого, по поручению главы района было отправлено 10 тонн питьевой воды и пять надувных лодок.
В Оренбургской области введен режим чрезвычайной ситуации. У многих оренбуржцев настоящая беда: они остались без крова, без денег, без привычных вещей и комфорта. Сегодня важно обеспечить людей, которые пострадали от паводка и в спешке покидали свои дома, предметами первой необходимости, вещами, продуктами. Поэтому Татарстан не остается в стороне.
«Работа будет продолжена до тех пор, пока это необходимо», — прокомментировал глава района Тимур Нагуманов.
Власти объявили продолжение акции: прием гуманитарной помощи осуществляется с 8 до 20 часов по адресу ул. Ленина, 21.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в затопленном Орске работают более 700 спасателей МЧС России. Для эвакуации, помощи и спасения пострадавших используются плавающие транспортеры вместительностью до 50 человек, моторные и надувные лодки.
Фото, видео: пресс-служба Альметьевского района РТ.
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