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В оренбургском Орске 36 воспитанников детских садов отравились йогуртом
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В Орске 36 поспитанников местных детсадов отравились йогуртом местного производства, сообщает РИА Новости.
Восемь малышей были госпитализированы.
По данным агентства, в городе усилили работу медслужбы, врачи приготовили койки для возможной госпитализации детей.
Источником инфицирования детей, предположительно, стал йогурт Новотроицкого молокозавода.
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