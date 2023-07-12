В оренбургском Орске 36 воспитанников детских садов отравились йогуртом

В Орске 36 поспитанников местных детсадов отравились йогуртом местного производства, сообщает РИА Новости.

Восемь малышей были госпитализированы.

По данным агентства, в городе усилили работу медслужбы, врачи приготовили койки для возможной госпитализации детей.

Источником инфицирования детей, предположительно, стал йогурт Новотроицкого молокозавода.