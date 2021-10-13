В Оренбургской области вводят самоизоляцию для непривитых пенсионеров

Власти Оренбургской области вводят обязательную самоизоляцию для пожилых людей, не привитых от коронавируса. Такое решение было принято из-за высокой смертности в регионе, заявила вице-губернатор — министр здравоохранения области Татьяна Савинова в прямом эфире в Instagram, передает ТАСС.

«87% в структуре смертности — люди пожилого возраста старше 60 лет. Поэтому принято решение об обязательной самоизоляции пожилых людей, не имеющих прививки [от Covid-19]. Эта норма будет прописана в новой версии указа [губернатора региона Дениса Паслера]», — рассказала Савина.

Она также отметила, что планируется заблокировать социальные транспортные карты для не привитых от коронавируса.

В Оренбургской области также действует запрет на работу кальянных, ночных клубов, детских развлекательных центров и игровых комнат, ограничена работа общепита в ночное время.

До 19 октября запрещена работа фудкортов, за исключением заведений, расположенных на территории вокзалов, аэропортов и заправок. Также в регионе планируется ввести систему QR-кодов при посещении культурных учреждений.

Правительство региона сообщило о том, что в Оренбургской области зафиксировано уже 81,7 тыс. случаев заражения коронавирусом, 378 из которых были выявлены только за прошедшие сутки.

В 21 регионе России большинство граждан некоторых категорий обязали привиться до середины-конца августа, а в 18 регионах установленные сроки вакцинации истекли в сентябре.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что с 11 октября в Татарстане вводятся QR-коды и самоизоляция для непривитых пожилых людей.