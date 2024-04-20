В Оренбургской области спасатели из РТ достали из затопленного дома кота

Сводный мобильный отряд Республики Татарстан, работающий в Илекском районе Оренбургской области, продолжает выполнение своих задач по наблюдению за дамбой в селе Илек и контролю уровней воды в селах Мухраново, Яман и Студеное, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Отряд также оказывает помощь эвакуированным жителям Илекского района. Вчера в селе Мухраново была оказана помощь пожилой женщине, чей дом был затоплен. Спасатели из Татарстана помогли не только с вещами и продуктами, но и спасли голодного и мокрого рыжего кота, что очень порадовало хозяйку.