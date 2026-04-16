news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 16 апреля 2026 19:37

В Оренбургской области преступник в розыске застрелил полицейского и скрылся

Читайте нас в
Телеграм

В поселке Аккермановка Оренбургской области мужчина, находящийся в розыске, застрелил полицейского и ранил еще троих, сообщает ТАСС.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по региону, мужчина мог быть вооружен автоматом и открыл огонь в тот момент, когда его приехали задерживать. После стрельбы он скрылся на грузовом автомобиле.

Состояние пострадавших стабильно тяжелое, им оказывается медицинская помощь. Мужчину ищут, возбуждено уголовное дело.

#Оренбургская область #стрельба
news_right_1
news_right_2
news_bot
Новости партнеров