В Оренбургской области преступник в розыске застрелил полицейского и скрылся

В поселке Аккермановка Оренбургской области мужчина, находящийся в розыске, застрелил полицейского и ранил еще троих, сообщает ТАСС.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по региону, мужчина мог быть вооружен автоматом и открыл огонь в тот момент, когда его приехали задерживать. После стрельбы он скрылся на грузовом автомобиле.

Состояние пострадавших стабильно тяжелое, им оказывается медицинская помощь. Мужчину ищут, возбуждено уголовное дело.