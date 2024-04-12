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В Оренбургской области из зоны подтопления эвакуировано свыше 10,7 тыс. человек
В Оренбургской области из зоны подтопления эвакуировано свыше 10,7 тыс. человек, в том числе 2 тыс. детей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области.
«Из подтопленных домовладений и с приусадебных участков эвакуировано 10 739 человек, в том числе 2 094 ребенка. В 43 пункты временного размещения размещено 1 345 человек, из них 236 детей. Остальные расположились у родственников. Также из зоны затопления в безопасные районы перемещено 615 сельскохозяйственных животных», – указали в пресс-службе.
Наиболее сложная паводковая обстановка складывается в Орске, Оренбурге, Бузулуке, Бузулукском, Оренбургском, Илекском районах.
В ликвидации чрезвычайной ситуации задействованы более 4,5 тыс. человек, 978 единиц техники и 256 плавсредств, отметили власти.
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