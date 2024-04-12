В Оренбурге звучит сирена, проводится массовая эвакуация в связи с ситуацией с паводками. Об этом заявил мэр города Сергей Салмин.

«Паводковая ситуация в Оренбурге крайне опасна. За последние 10 часов уровень воды в Урале поднялся на 40 см и сейчас составляет 1143. Эти значения опасны», – отметил он.

Градоначальник призвал жителей взять с собой документы, лекарства, вещи первой необходимости и немедленно покинуть дома.

«Положение критическое, не теряйте время!», – подчеркнул Салмин.