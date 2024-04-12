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В Оренбурге звучит сирена, проводится массовая эвакуация
В Оренбурге звучит сирена, проводится массовая эвакуация в связи с ситуацией с паводками. Об этом заявил мэр города Сергей Салмин.
«Паводковая ситуация в Оренбурге крайне опасна. За последние 10 часов уровень воды в Урале поднялся на 40 см и сейчас составляет 1143. Эти значения опасны», – отметил он.
Градоначальник призвал жителей взять с собой документы, лекарства, вещи первой необходимости и немедленно покинуть дома.
«Положение критическое, не теряйте время!», – подчеркнул Салмин.
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