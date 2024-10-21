В Оренбурге задержали татарстанца с наркотиками, спрятанными в кейсе от наушников

В Оренбурге полицейские задержали жителя Татарстана с 300 граммами метилэфедрона.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Оренбургской области, 32-летний мужчина приобрел наркотические вещества в Оренбурге с намерением продать их в Орске и Новотроицке. Однако реализовать свой план ему не удалось: его задержали правоохранители.

В коробке из-под сока, а также в кейсе от наушников стражи порядка нашли метилэфедрон массой 327,10 грамма.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему может грозить пожизненное лишение свободы.