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В Оренбурге задержали татарстанца с наркотиками, спрятанными в кейсе от наушников
В Оренбурге полицейские задержали жителя Татарстана с 300 граммами метилэфедрона.
Как сообщает пресс-служба УМВД по Оренбургской области, 32-летний мужчина приобрел наркотические вещества в Оренбурге с намерением продать их в Орске и Новотроицке. Однако реализовать свой план ему не удалось: его задержали правоохранители.
В коробке из-под сока, а также в кейсе от наушников стражи порядка нашли метилэфедрон массой 327,10 грамма.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему может грозить пожизненное лишение свободы.
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