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Происшествия 21 октября 2024 13:22

В Оренбурге задержали татарстанца с наркотиками, спрятанными в кейсе от наушников

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В Оренбурге полицейские задержали жителя Татарстана с 300 граммами метилэфедрона.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Оренбургской области, 32-летний мужчина приобрел наркотические вещества в Оренбурге с намерением продать их в Орске и Новотроицке. Однако реализовать свой план ему не удалось: его задержали правоохранители.

В коробке из-под сока, а также в кейсе от наушников стражи порядка нашли метилэфедрон массой 327,10 грамма.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему может грозить пожизненное лишение свободы.

#наркотики
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