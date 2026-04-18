В Оренбурге задержали мужчину, убившего полицейского и ранившего ещё троих

В Оренбургской области задержали мужчину, при ранней попытке задержания убившего полицейского и ранившего еще троих. Об этом пишет в соцсетях официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В Оренбургской области мои коллеги задержали злоумышленника, который 16 апреля оказал вооруженное сопротивление полицейским и скрылся», – сказала она.

Мужчину обнаружил и блокировал наряд Госавтоинспекции в районе одного из сел области. В настоящее время ожидается прибытие Росгвардии и следственно-оперативной группы.

Напомним, что 16 апреля отряд полиции выехал для задержания мужчины, ранее находившегося в розыске. Злоумышленник, увидев правоохранителей, открыл по ним огонь. Один полицейский погиб, еще трое получили ранения.