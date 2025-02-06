В Оренбурге у закладчиков из Татарстана изъяли полкило наркотиков

В дворе одного из жилых домов в Оренбурге полицейские задержали двоих жителей Набережных Челнов. Их подозревают в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Оренбургской области.

Фото: УМВД по Оренбургской области

В карманах одежды татарстанцев было обнаружено 66 свертков с синтетическим наркотиком. Вес каждого свертка доходил до двух граммов.

Кроме того, в их квартире нашли пакеты с аналогичным веществом общей массой 410,75 грамма, а также весы и упаковочный материал.

По данным ведомства, татарстанцы работали на незаконный интернет-магазин по продаже «синтетики». Ранее они забрали крупную партию наркотиков из схрона в лесополосе. Часть партии они расфасовали и планировали сбыть на территории Оренбурга через тайники-закладки.

Стоит отметить, что мужчины уже привлекались к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотиков. Сейчас в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело. На период расследования их заключили под стражу.