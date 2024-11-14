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В Оренбурге перед судом предстанет мужчина, который застрелил татарстанца
В Оренбурге перед судом предстанет мужчина, который совершил несколько тяжких преступлений, в том числе застрелил жителя Татарстана.
В Чирповском сельском поселении Лаишевского муниципального района Республики Татарстан, оренбуржец десять раз выстрелил из травматического пистолета в троих местных жителей, которые сидели в автомобиле.
Понимая, что потерпевшие остались в живых и попытались сбежать, мужчина догнал их и четыре раза выстрелил из ружья. В результате один мужчина скончался на месте, а двоим удалось скрыться, после чего им была оказана медицинская помощь.
Кроме того, житель поселка Новосергиевка Оренбургской области встретил в поселке знакомого таксиста и попросил его подвезти. Приехав в безлюдное место около села Землянка Новосергиевского района, он выстрелил в таксиста из травматического пистолета около 14 раз. Мужчина скончался на месте.
Чтобы скрыть следы преступления оренбуржец перегнал автомобиль убитого на безлюдный участок и перетащил тело в другое место, а после присыпал его почвой.
Возбуждено уголовное дело и направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.
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