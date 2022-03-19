В опросе среди жителей мегаполисов Казань лидирует по уровню системы здравоохранения

Столица Татарстана заняла первое место по уровню оценки работы системы здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба сервиса SuperJob.

«Работу системы здравоохранения в своем городе выше всего оценили жители Казани, где средняя отметка составила 3,2 балла из 5 возможных», – говорится в сообщении.

При этом, несмотря на то, что оценки получились ниже (в 2021 году было 3,4 балла), на фоне других мегаполисов Казань сохраняет лидерство.

Столицы республики также лидирует по уровню поддержки и взаимопомощи горожан: в среднем казанцы оценивают готовность к взаимопомощи на 2,8 балла по 5-балльной шкале.

В опросе приняли участие 11 тыс. представителей экономически активного населения из городов с численностью от 1 млн человек.