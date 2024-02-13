В ОПЕК рассказали, что будет поддерживать спрос на нефть в 2024 году

Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) сохраняет прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2024 году на уровне 2,2 млн баррелей в сутки. В 2025-м же в организации прогнозируют спрос около 1,8 млн баррелей в сутки, пишет ТАСС. В абсолютном значении в текущем году спрос на нефть в мире может достичь 104,4 млн б/с, а в 2025 году - 106,25 млн б/с.

По данным ОПЕК, в этом году спрос на нефть будет поддерживаться за счет высокого спроса на авиационные и автомобильные перевозки. На спрос «черного золота» также может повлиять активность в промышленности, строительстве и сельхозе, особенно в странах, не входящих в ОЭСР. Еще поддержит спрос преимущественно Китай и Ближний Восток: там увеличат мощности и маржинальность нефтехимии.

Однако ОПЕК скорректировала прогноз по росту предложений нефти в 2024 году от стран, не входящих в ОПЕК, примерно до 1,2 млн баррелей в сутки (-150 тыс. б/с относительно предыдущего прогноза). При этом прогноз на 2025-й сохранен: также около 1,3 млн б/с. В абсолютном значении предложение нефти от стран «не ОПЕК» в 2024 году ожидают в объеме 70,5 млн б/с, а в 2025 году - 71,8 млн б/с.

Уточняется, что в 2024-м, основным драйверами роста предложения станут США, Бразилия, Канада, Норвегия, Казахстан и Гайана. Больше всего производство снизится в Мексике и Анголе.