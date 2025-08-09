В ОП РФ предложили добавить ГОСТ на спортивную форму для школьников

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко заявил о необходимости доработки единых нормативов по обеспечению многодетных семей школьной одеждой и спортивной формой для полноценной реализации мер поддержки. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что в указе Президента РФ «О мерах социальной поддержки многодетных семей» рекомендовано главам регионов обеспечить детей из таких семей одеждой для учебы и спортивной формой на весь период обучения согласно утвержденным нормативам.

По мнению Рыбальченко, следует доработать новый ГОСТ на школьную одежду, включив в перечень спортивную форму, а также разработать требования к качеству материалов и изготовлению. Это позволит полностью реализовать президентский указ.

Рыбальченко подчеркнул, что сейчас многодетным семьям предоставляют компенсации или денежные выплаты, которые во многих регионах не соответствуют стоимости комплекта одежды по национальному стандарту. Он отметил отсутствие в указе уточнений по компенсациям, что требует приведения этой меры в соответствие с документом.

По его словам, оптимальным решением стало бы софинансирование обеспечения школьной одеждой и спортивной формой детей из многодетных семей из федерального бюджета. Такая поддержка могла бы быть реализована в рамках национального проекта «Семья» и охватывать все регионы и всех детей без оценки нуждаемости.