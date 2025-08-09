В ОП РФ напомнили о штрафе до 50 тыс. рублей для работодателя за лишение работника премии

Работодателей, которые незаконно лишили сотрудника премии, могут оштрафовать на 50 тыс. рублей, предупредил член комиссии Общественной палаты (сокр. ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров, чьи слова приводит ТАСС.

С 1 сентября начнут действовать поправки в ТК РФ, ограничивающие произвольное снижение премий сотрудников. По новым нормам оно не должно будет приводить к уменьшению размера зарплаты более чем на 20%.

«Если выяснится, что работодатель неправомерно лишил премии сотрудника, то его могут привлечь к административной ответственности…Для должностных лиц штраф составляет от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица, - от 1 тыс. до 5 тыс. рублей, для юрлиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей», - сообщил эксперт.

Он добавил, что такое нарушение квалифицируют как невыплату или неполную выплату в установленный срок зарплаты и прочих выплат (прописано в п. 6 ст. 5.27 КоАП РФ).

Машаров также напомнил, что, согласно ТК РФ, работника не могут штрафовать. По закону работодатель может сделать замечание сотруднику, потом – выговор и после уволить человека.