news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 9 августа 2025 18:55

В ОП РФ напомнили о штрафе до 50 тыс. рублей для работодателя за лишение работника премии

Читайте нас в
Телеграм

Работодателей, которые незаконно лишили сотрудника премии, могут оштрафовать на 50 тыс. рублей, предупредил член комиссии Общественной палаты (сокр. ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров, чьи слова приводит ТАСС.

С 1 сентября начнут действовать поправки в ТК РФ, ограничивающие произвольное снижение премий сотрудников. По новым нормам оно не должно будет приводить к уменьшению размера зарплаты более чем на 20%.

«Если выяснится, что работодатель неправомерно лишил премии сотрудника, то его могут привлечь к административной ответственности…Для должностных лиц штраф составляет от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица, - от 1 тыс. до 5 тыс. рублей, для юрлиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей», - сообщил эксперт.

Он добавил, что такое нарушение квалифицируют как невыплату или неполную выплату в установленный срок зарплаты и прочих выплат (прописано в п. 6 ст. 5.27 КоАП РФ).

Машаров также напомнил, что, согласно ТК РФ, работника не могут штрафовать. По закону работодатель может сделать замечание сотруднику, потом – выговор и после уволить человека.

#премии #штраф #работодатели #полезная информация
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Татарстане единовременную выплату контрактникам увеличили до 3,1 млн рублей

В Татарстане единовременную выплату контрактникам увеличили до 3,1 млн рублей

8 августа 2025
Угроза атаки БПЛА объявлена в Альметьевске, Нижнекамске и Елабуге

Угроза атаки БПЛА объявлена в Альметьевске, Нижнекамске и Елабуге

9 августа 2025