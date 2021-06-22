В Челнах объяснили, почему мусоровоз выкинул горящий мусор во дворе дома

В социальных сетях появилось видео с горящим мусором во дворе дома 17/10 Нового города Набережных Челнов. Его автор сообщил, что опасный груз выбросил водитель мусоровоза. В ООО «Гринта» в ответ на запрос ИА «Татар-информ» объяснили, при каких обстоятельствах произошел инцидент.

«Мусоровоз забрал груз в одной челнинской организации. Во время движения водитель заметил задымление. В соответствии с действующей инструкцией по охране труда он выгрузил груз в ближайшем безопасном месте и вызвал МЧС», — заявили в компании.

По словам руководителя пресс-службы ООО «Гринта» Ильдуса Шакирзянова, водитель выгрузил горящий мусор, чтобы избежать более серьезных последствий: сильного возгорания или взрыва самого мусоровоза.

«Водитель не должен рисковать своей жизнью и жизнью окружающих», — подчеркнули в компании.

Представители предприятия призвали граждан проявлять максимальную ответственность и не выкидывать в мусорные контейнеры легковоспламеняющиеся и опасные химические вещества.