В ООН заявили о готовности предоставить штаб-квартиру для встречи Путина и Трампа

ООН выразила готовность предоставить свою штаб-квартиру в Нью-Йорке для возможной встречи Президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом на сообщила заместитель представителя генерального секретаря организации Стефани Трембле, ее слова приводит ТАСС.

Вопрос о проведении саммита в здании ООН не поднимался и не рассматривался сторонами, организующими встречу. Она уточнила, что на данный момент этот вариант не фигурирует в планах переговорщиков.

Трембле также подчеркнула, что двери ООН всегда открыты для диалога, и выразила надежду на прогресс в прекращении военных действий на Украине в соответствии с Уставом организации.