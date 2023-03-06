В ООН призвали продлить зерновую сделку любой ценой

Окончание действия зерновой сделки поставит под угрозу мировое население, пострадавшее от коронавируса, войн и климатических потрясений, в том числе землетрясений в Турции и Сирии. Поэтому вывоз украинского зерна из портов Черного моря важно продлить любой ценой, заявил Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли.

«Срок соглашения по зерну истекает, и (оно) должно быть продлено любой ценой», — приводит его заявление РИА Новости.

По данным Бизли, экспорт украинского зерна позволит обеспечить около 400 млн человек. За время действия инициативы оно было передано 36 млн человек. При отказе от ее продления планету «ждет массовая дестабилизация, массовая миграция и голод по всему миру», уверен представитель ООН.