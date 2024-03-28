В ООН подготовили доклад о том, что российских военнопленных на Украине подвергают пыткам

Российских военнопленных на Украине подвергают пыткам, следует из опубликованного в Женеве доклада Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), передает ТАСС.

Представители УВКПЧ с 1 декабря 2023 года по 29 февраля 2024-го встретились с 44 военнопленными-россиянами в ходе посещения мест содержания их под стражей в Днепре, Харькове, Львове, Николаеве, Сумах, Виннице и Запорожской области.

В докладе говорится, что пленные «предоставили достоверные сведения о пытках или жестоком обращении в транзитных местах после их немедленной эвакуации с поля боя».

В УВКПЧ констатируют, что, по словам 13 военнопленных, их во время допросов избивали деревянными молотками и палками, подвергали пыткам электрическим током, инсценировали казнь, при этом в двух случаях им угрожали сексуальным насилием. Семь российских военнопленных рассказали, что их избивали на блокпостах по пути из транзитных мест интернирования в гражданскую больницу в Харькове.

Управление «задокументировало произвольные задержания и насильственные исчезновения, применение пыток и плохое обращение, включая сексуальное насилие, во время задержания гражданских лиц в связи с конфликтом и российских военнопленных».

В докладе также приведена информация о «суммарной казни по меньшей мере 25 российских военнослужащих вне поля боя», которые произошли в 2022 и 2023 годах. Речь идет о казнях без справедливого суда и надлежащего расследования.

Управление пишет, что украинские власти возбудили не менее пяти уголовных расследований в отношении сотрудников сил безопасности по обвинению в различных нарушениях, от которых пострадали 22 человека, но должное продвижение в расследовании или судебном преследовании отсутствует.