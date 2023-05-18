В ООН отреагировали на угрозы россиянам советника главы офиса Владимира Зеленского

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что организация призывает избегать риторики, которая не помогает урегулированию конфликта на Украине. Таким образом он прокомментировал просьбу отреагировать на угрозы россиянам советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка, передает РИА Новости.

«Не только в этой ситуации, но и всех ситуациях, касающихся конфликтов, звучит риторика от различных сторон. Мы не отвечаем на нее, – утверждает Хак. – Так или иначе, мы призываем во всех ситуациях все стороны избегать риторики, которая не помогает».

Подоляк ранее сказал, что на Украине ненавидят Россию, а также пообещал преследовать ее всегда и везде и достать «юридически или физически». Также он говорил, что Киев «имеет право» уничтожить все на территории Крыма и Донбасса.