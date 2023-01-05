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Политика
5 января 2023  09:28

В ООН предпочли не комментировать слова Олланда и Меркель о минских соглашениях

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Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик не стал комментировать слова экс-канцлера Германии Ангелы Меркель и экс-президента Франции Франсуа Олланда о том, что минские соглашения были заключены для того, чтобы Киев смог усилить свой военный потенциал. Об этом сообщает РИА Новости.

Журналисты во время брифинга поинтересовались, насколько слова двух политиков отражают позицию генсека ООН по минским соглашениям. Стефан Дюжаррик назвал вопрос правомочным, однако отвечать на него не стал.

«Но я бы оставил исторический анализ репортерам, бывшим официальным лицам и историкам», — заявил он, добавив, что организация сосредоточена на сегодняшнем дне и попытках положить конец конфликту. 

Напомним, в интервью немецкому изданию Zeit Меркель заявила, что «всем было ясно», что конфликт просто заморожен и проблема не решена, «но именно это дало Украине бесценное время». Позднее Олланд повторил эту позицию, заявив украинскому изданию Kyiv Independent, что минские соглашения были попыткой дать Киеву время на усиление своих вооруженных сил.

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