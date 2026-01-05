news_header_top
Политика 5 января 2026 20:58

В ООН не стали прямо отвечать на вопрос о легитимности Николаса Мадуро

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик воздержался от прямого ответа на вопрос о признании легитимности Президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его правительства. Об этом сообщает «ТАСС».

Комментируя статус венесуэльского лидера, спикер организации заявил, что ООН в принципе не занимается процедурой признания правительств.

Вместе с тем Дюжаррик сделал важное уточнение относительно дипломатического статуса представителей страны в международной организации. Он подчеркнул, что полномочия постоянного представительства Боливарианской Республики при ООН никогда не ставились под сомнение и остаются в силе.

