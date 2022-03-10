В ООН не могут подтвердить информацию о военно-биологической программе Украины

У Организации Объединенных Наций нет достоверной информации, подтверждающей реализацию в биолабораториях на Украине военно-биологической программы. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, передает РИА Новости.

«На данный момент у нас нет информации, которая бы подтверждала эти сообщения или обвинения по поводу лабораторий такого типа», — цитирует его слова агентство.

Дюжаррик добавил также, что у персонала Всемирной организации здравоохранения, который работал с украинскими властями, также нет подобной информации.

Ранее Минобороны РФ рассказало, что американские власти вложили более чем 200 миллионов долларов в украинские биологические лаборатории, где велась работа над военно-биологическими проектами.

Ранее Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что на Украине расположены американские биологические лаборатории, и Соединенные Штаты стараются не допустить попадания в руки российских сил материалов, которые накопились на объектах биологических исследований.

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о развертывании специальной военной операции на Украине. Решение было принято после обращений глав ДНР и ЛНР, призвавших Россию защитить Донбасс от украинских атак.