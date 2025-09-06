В ООН назвали искусственный интеллект будущим человечества

Искусственный интеллект является будущим человечества и может сыграть ключевую роль в ускорении развития государств, в том числе развивающихся. Об этом заявила исполнительный секретарь Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) Армида Салсия Алишахбана.

«Искусственный интеллект – это будущее человечества, но в то же время как развивающиеся страны могли бы также извлечь пользу от ИИ очень быстро? Есть определенные риски (и необходимость – Прим. ред.) в регулировании. Однако в то же время развивающиеся страны могли бы выиграть от ИИ, поскольку он действительно может ускорить развитие по многим направлениям», – отметила глава ЭСКАТО в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума.

По ее словам, государствам – членам ООН важно сотрудничать в исследовании возможностей, которые открывает искусственный интеллект, а также в разработке подходов к его безопасному применению.