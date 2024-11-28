В ООН издан и распространен документ об уникальном институте махалли в Узбекистане

В Нью-Йорке в качестве официального документа Генассамблеи ООН распространена Самаркандская декларация Международной конференции «Роль махалли в повышении уровня жизни населения».

В ООН в качестве официального документа Генеральной Ассамблеи распространен на английском, арабском, испанском, китайском, русском и французском языках документ об уникальном институте махалли в Узбекистане.

По информации Постоянного представительства Узбекистана при ООН, документ издан в Журнале организации на всех ее официальных языках и широко распространен среди государств-членов, ее структурных подразделений.

Официальный документ ООН базируется на Самаркандской декларации Международной конференции «Роль махалли в повышении уровня жизни населения», прошедшей 2-5 октября 2024 года.

В нем подробно раскрыта деятельность махалли как уникального института, вносящего неоценимый вклад в обеспечение гармонии и согласия в обществе, продвижение гуманистических ценностей среди молодежи, а также укрепления диалога между поколениями.

В опубликованном ООН документе отмечается, что в Новом Узбекистане по инициативе Президента Шавката Мирзиёева проводятся последовательные и системные реформы, направленные на повышение статуса махалли в обществе, укрепление её роли и расширение полномочий, а также обеспечение её функционирования как первичного и важного звена в решении проблем населения.

Особо подчеркнуто, что сегодня махалля стала активной и влиятельной социальной структурой, мобилизующей все слои общества для проведения реформ, местом, куда люди могут прийти, чтобы выразить свои мысли, предложения, проблемы и найти решения.

Отдельное внимание акцентировано на ключевую роль махалли в поддержании женщин и девочек, молодежи, а также всех слоев общества путем развития предпринимательства и обеспечения занятости – до сокращения бедности и оказания социальной помощи.

Согласно документу ООН, необходимо значительно усилить роль махалли в достижении Целей в области устойчивого развития ООН. Подчеркивается, что структуры, фонды и программы ООН рассматривают махаллю как якорь для всего наилучшего, что может быть для детей в этой стране, и как мощную платформу для реализации Конвенции о правах ребенка.

«ЮНИСЕФ видит в махалле безопасную среду, в которой мальчики и девочки, включая детей с инвалидностью, могут расти здоровыми, правильно питаться, иметь доступ к чистой воде и канализации, жить без издевательств и насилия, дышать чистым воздухом. Представительство Программы развития ООН в Узбекистане признает махалли важным элементом гражданского общества и поддерживает их через программы, основанные на принципах справедливости», - сообщается в документе.

Отмечается важность усиления международной пропаганды и ознакомления мировой общественности с уникальной системой самоуправления махалли, а также развития сотрудничества с международными организациями самоуправления.

Материал подготовлен ИА «Дунё»