В онлайн-праймериз «Единой России» приняли участие более 100 тыс. татарстанцев

По данным на 16.00, на праймериз «Единой России» в формате онлайн проголосовали 100 185 татарстанцев, среди них и Президент Татарстана, член высшего бюро партии Рустам Минниханов.

Всего в России в электронном предварительном голосовании приняли участие 6 млн избирателей. Отдать свой голос можно на сайте, авторизовавшись через сайт госуслуг.

Электронное голосование началось 24 мая. Накануне старта в Центральном исполнительном комитете партии прошла процедура разделения ключей электронного шифрования.

«Это подтверждение того, что безопасность персональных данных участников и тайны голосования обеспечена на самом высоком уровне. Система прошла многоуровневое тестирование специалистами партии и независимыми IT-экспертами», – рассказал председатель федерального оргкомитета Александр Карелин.

В республике офлайн-голосование проходит на 557 счетных участках. Жители республики выбирают кандидатов, которые будут участвовать на выборах в Госдуму России. Подсчет голосов начнется сразу после окончания предварительного голосования во всех российских регионах и будут соединены ключи электронного шифрования, передает инфоцентр татарстанского отделения партии.