В онлайн-эфире татарстанцы узнают о мерах защиты и цифровизации лесного комплекса

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В 14 часов 18 декабря состоится онлайн-эфир с главой Министерства лесного хозяйства РТ Равилем Кузюровым. Тема трансляции «Леса Татарстана. Кто и как сохраняет «легкие» нашей республики?».

Во время онлайн-встречи министр расскажет, в каком состоянии на сегодняшний день находится лесной фонд региона, какие меры реализуются для защиты леса и для чего нужна цифровизация лесного комплекса.

Татарстанцы могут задать свои интересующие вопросы в комментариях к трансляции, которая пройдет во «ВКонтакте», в «Одноклассниках» и в телеграм-канале «Республика Татарстан».