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В онкодиспаснере Татарстана женщине после пересадки сердца удалили рак желудка
В Республиканском клиническом онкологическом диспансере удалили злокачественную опухоль желудка пациентке, которой не так давно пересадили сердце. Об этом рассказали в пресс-службе клиники.
У пациентки нашли рак желудка на начальной стадии. Медики онкодиспасера решили провести лапароскопическую резекцию желудка, то есть удалить часть органа через проколы.
«Уникальность случая заключается в том, что женщина всего полтора года назад перенесла трансплантацию сердца в МКДЦ», – рассказали в онкодиспансере.
Выполнили вмешательство заместитель главного врача РКОД Александр Киршин и заведующий вторым торакальным отделением Том Шарапов.
Несмотря на риски, связанные с недавней трансплантацией, операция прошла успешно. Сейчас женщина чувствуют себя хорошо и сегодня, спустя всего четыре дня после операции, выписывается домой.
«У меня никаких осложнений не было. Операция прошла очень удачно и хорошо. Я очень благодарна врачам МКДЦ, которые сделали пересадку сердца. И очень благодарна врачам РКОД, что нашли смелость взяться за такую операцию после пересадки сердца. Спасибо большое нашим врачам, восхищена нашей Республикой Татарстан, что у нас работают такие медики и создаются условия для таких сложных операций», – отметила пациентка.
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