В онкодиспансере РТ напомнили, без соцпакета лекарства могут обойтись в миллион рублей

Лекарственное лечение онкологии может стоить очень дорого, однако в случае выбора льготником соцпакета, пациент платить не будет. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Республиканского онкодиспансера Елена Мингалимова.

«В лечении онкологического профиля большую роль играет лекарственная терапия и среди нашего онкологического профиля лечение таких случаев стоит уже не редко несколько миллионов рублей в месяц. Это очень дорогостоящее лечение», – отметила спикер.

По ее словам, к ней очень часто приходят обращения от пациентов с просьбой обеспечить их лекарствами, объясняя это тем, что они отказались от соцпакета.

«Не во всех случаях можно найти альтернативный вариант лечения и обеспечить, например, через стационарное лечение. Как правило, для пациента это всегда более сложный вариант. Потому что если лечиться через стационар, то необходимо сдавать множество анализов, чтобы открыть историю болезни», – объяснила заместитель главного врача РКОД.

По ее словам, среди онкобольных отказались от соцпакета около 38% пациентов. Елена Мингалимова обратилась к отказникам и попросила их еще раз взвесить все «за» и «против» до 1 октября и выбрать соцпакет, ведь стоимость лечения нередко доходит до нескольких миллионов рублей в год. Врач напомнила, что онкология – хроническое заболевание и нередко оно рецидивирует.